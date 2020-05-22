الغموض مستمر.. زعيم كوريا الشمالية يختفي مجددا

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كيم

زعيم كوريا الشمالية

شقيقته

الاختفاء

منذ ظهوره بافتتاح مصنع أسمدة في الأول من مايو الجاري، لم تنشر وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية أي صور للزعيم كيم جونغ أون على مدار 3 أسابيع.

وقالت وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، في ردها على سؤال عن غياب كيم : "  إنها تتابع الوضع".

وبحسب ما ذكرته سكاي نيوز يرى محللون أن ظهور زعيم كوريا الشمالية على الملأ كان أقل بوضوح من المعتاد خلال شهري مايو وأبريل.

وكان كيم قد ظهر علنا 4 مرات فحسب في شهري أبريل ومايو، مقارنة مع 27 مرة خلال الفترة نفسها في 2019.

تشاد أوكارول الرئيس التنفيذي لمؤسسة "كوريا ريسك غروب" للبيانات والتحليلات، التي تتخذ من سول مقرا وترصد أحوال كوريا الشمالية، أجدرى تحليلا أكد فيه أن آخر أقل عدد مرات ظهر فيها كيم علنا خلال هذين الشهرين منذ توليه السلطة في 2011، كان 21 مرة، وذلك في عام 2017.

بينما ذكرت صحيفة "جونغ إنغ إلبو" نقلا عن مسؤول حكومي في كوريا الجنوبية، أن كيم ربما كان ينجز مهامه من فيلا محببة إليه.

من جانبه قال أسطورة كرة السلة الأميريكي السابق دينيس رودمان، الذي أصبح صديقا مقربا لكيم جون أونغ منذ 2013، إن ثمة "خطب بشأن صديقه" زعيم كوريا الشمالية.

وأضاف في مقابلة مع برنامج "صباح الخير يا بريطانيا"، أنه لن يكشف الكثير عن تفاصيل علاقته مع الزعيم الكوري الشمالي.

وتابع :  لكن إذا رأيت شقيقته كيم يو جونغ على شاشة التلفزيون تدير البلاد فاعلم أن هناك خطب ما.


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النسخة الورقية لجريدة المصريون

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