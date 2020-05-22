إقالة مدير مستشفي الحميات.. وافق علي خروج مرضي كورونا

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متابعات- أمينة عبد العال

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كورونا

العزل المنزلي

حميات منوف

 أقال الدكتور  نصيف حفناوي وكيل صحة المنوفية الدكتور أحمد السرسي مدير مستشفي حميات منوف ، لافتا إلي أن القرار الذي تم اتخاذه نفذه مدير المستشفي بطريقة خاطئة وسمح لعدد 8 حالات إيجابية بالخروج من عزل الحميات لاستكمال العزل في المنازل دون معاينتها أو ابتاع الإجراءات والبروتوكولات، و تم تكليف الدكتور أنور محفوظ إحصائي الحميات بالمستشفي مديرا لمدة 3 أشهر .

وقرر نصيف السماح للحالات المستقرة بمستشفيات العزل والتي لديها إمكانيات لعزل نفسها في المنزل بالخروج لاستكمال العلاج في منازلهم بشرط معاينة أماكن العزل من جانب إدارة الطب الوقائي وصرف علاج يكفي لمدة 5 أيام لكل حالة، حسبما نشرت " المصري اليوم".

واشترط أيضا أن يتم أخذ مسحة بعد الأيام الخمسة الأولي إليأن يثبت سلبية الحالة و إذا ظلت إيجابية سيتم تكرار بروتوكول العلاج مرة أخري لمدة 5 أيام ومعاودة أخذ المسحة مرة أخري في العزل المنزلي.


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