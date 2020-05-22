» «مساعد رئيس الهيئة الهندسية»: «بشائر الخير» تستهدف إنشاء 1500 عمارة

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هيئة هندسية

أعلن اللواء أحمد العزازى، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للمشروعات، خلال افتتاح المرحلة الثالثة لمشروع بشائر الخير بالإسكندرية، أن مشروعات بشائر الخير تستهدف، بداية من (بشائر الخير 1 بمنطقة غيط العنب، حتى بشائر الخير 8 بالعامرية)، إنشاء 1500 عمارة سكنية تضم 80 ألف وحدة، تتسع لـ400 ألف نسمة ومسطحات تجارية بإجمالى 650 ألف متر مربع.

وأضاف مساعد رئيس الهيئة الهندسية للمشروعات: «اليوم نستكمل حلم الرئيس عبدالفتاح السيسى، ليكون واقعا ملموسا، حلم التخفيف من وطأة العوز على غير القادرين من الشعب، حيث نشهد افتتاح مشروع التطوير الحضارى بمنطقة القبارى (مأوى الصيادين)، بمدينة بشائر الخير 3، استكمالا لتطوير العشوائيات في محافظة الإسكندرية، لخلق مجتمع سكندرى ذو بيئة اجتماعية صحية.

وأوضح مساعد رئيس الهيئة أنه منذ 5 سنوات، في مارس 2015، بدأ العمل في مشروع بشائر الخير 1 في غيط العنب، وأصبح نموذجا يحتذى به في مجال تطوير العشوائيات، وبشائر الخير 2 في ديسمبر 2018، والمرحلة الثانية، بإجمالى مساحة 32 فدانا، بإجمالى 91 عمارة سكنية في غيط العنب، تضم 4500 وحدة سكنية ومسطحات تجارية بمساحة 42 ألف متر مربع ومسجد ومستشفى ومركز للتدريب المهنى و22 مولا تجاريا.


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