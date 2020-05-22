"فايلر" يرحب بعودة صلاح محسن

22 مايو 2020 - 12:45 م

رحب السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأحمر، بعودة المهاجم صلاح محسن، مهاجم الفريق الأول بالأهلي والمعار لصفوف سموحة.

ورفض فايلر رحيل اللاعب إلا أن قرار صلاح محسن جاء بكامل إرادته نظرًا لرغبته في المشاركة أساسيًا مع أي فريق قبل منافسات أولمبياد طوكيو والتي تم تأجيلها.

فيما دخل مسؤولو نادي سموحة في مفاوضات شفوية مع إدارة النادي الأهلي من أجل الحصول على خدمات اللاعب نهائيًا، إلا أن الأهلي رفض تمامًا فكرة بيع اللاعب.