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أنباء عن انسحاب قطر من مجلس التعاون الخليجي
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عبد القادر وحيد

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انسحاب

أنباء

ترددت أنباء في اليومين الماضيين، عن انسحاب قطر من مجلس التعاون الخليجي، دون أن يصدر قرار رسمي من الدوحة.

الكاتب السعودي محمد آل الشيخ قال على حسابه في تويتر : " أنباء تقول عن نية دويلة قطر الانسحاب من مجلس التعاون.. أرجو من كل قلبي أن يكون الخبر صحيحاً، ونتخلص من هذه الدويلة الفيروسية المؤذية"، بحسب قوله.

وكانت قد انتشرت أنباء على صفحات التواصل الاجتماعي أن الكويت تبذل جهودا مكثفة لثني الدوحة عن الانسحاب من مجلس التعاون.

وترددت الأنباء عن توجه قطر للخروج من مجلس التعاون الخليجي، بالرغم عدم صدور أي تأكيد أو نفي رسمي من الدوحة حول ما تم تردده.

ونقل عدد من المصادر أنباء الانسحاب القطري عن دبلوماسي خليجي، دون الإفصاح عن هويته، مؤكدة أن الكويت جددت جهود الوساطة للتوصل إلى حل للأزمة الخليجية المستمرة منذ قرار فرض الحصار في 5 يونيو 2017.

يذكر أن مجلس التعاون الخليجي تأسس عام 1980، وضم في عضويته 6 دول هي السعودية والإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عمان وقطر.


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