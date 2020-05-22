» معلومة طبية صادمة عن ضحية الشهامة

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الإبراشي

الأولى

ضحية الشهامة

كشف محمد النشار، خال الشاب يوسف شادي المعروف بـ"ضحية الشهامة"،عن آخر التطورات الصحية للبطل ، قائلا :" إن يوسف خرج أمس من المستشفى، وأجرى عدة عمليات جراحية، ولكن وضعه مؤسفًا للغاية".

وأضاف"النشار"، خلال مداخل هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"،مع الإعلامي وائل الإبراشي، بأن يوسف لديه إصابات في صدره قريبة من رقبته بـ3 سم، وهذا يعني أن الاعتداء عليه كان شروعًا في القتل".

وتابع :" الشرطة قامت بالقبض على اثنين من الجناة من أصل أربعة أفراد، معقبًا: "اللي زي يوسف هما أحمد منسي المستقبل هم الشباب اللي بيتمعوا بالرجولة والشهامة".

وتعرض يوسف للاعتداء من قبل بلطجية تحرشون ببعض البنات وتصدى لهم، فقاموا بالاعتداء عليه بالأسلحة البيضاء، وأحدثوا فيه إصابات جسيمة.

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