ترامب: لن أعطي الصحافة متعتها لرؤيتي بالكمامة

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عرضت قناة "الحدث"، اليوم الجمعة، مقطع فيديو للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال زيارته لمصنع فورد في ولاية ميشيغان، يرفض خلاله ارتداء الكمامة أمام الصحفيين.

و يظهر الفيديو رفض الرئيس الأمريكي ارتداءه الكمامة أمام عدسات الكاميرات، قائلًا: "لا أريد أن أعطي الصحافة متعة رؤيتها"، قبل أن تلتقطه إحدى الكاميرات أثناء ارتدائه كمامة زرقاء اللون.

وأكد الرئيس الأمريكي أنه ارتدى القناع الطبي، لفترة وجيزة، قبل إزالته عند القيام بجولة في المصنع، موضحًا: "كان لطيفًا جدًا.. وكان يبدو جميلًا جدًا.. لكنهم قالوا إن ارتداءه ليس ضروريًا".

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