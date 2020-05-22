تدوينة مثيرة عن دحلان .. "فخامة الرئيس لدولة فلسطين"

22 مايو 2020 - 02:37 م

في تدوينة مقتضبة ومثيرة غرد الناشط الإماراتي المثير للجدل حمد المزروعي عن القيادي السابق بحركة محمد دخلان.

ووصف المزروعي على حسابه في تويتر دخلان بعد أن نشر صورته قائلا : "فخامة الرئيس محمد دحلان رئيس دولة فلسطين".

فيما قام حمد المزروعي بنشر صور للرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، ووصفه بأوصاف قبيحة.

وعلق أحد رواد تويتر بسؤال مثير على تدوينة المزروعي قائلا : " السؤال هو هل هناك احتلال إسرائيلي للأراضي الفلسطينية من وجهة نظري لا يوجد أي احتلال ولكن هناك تعاون بين الفلسطينيين والإسرائيليين لنهب الأموال العربية وإثارة الفتنة وعدم الاستقرار المنطقة تجنيد الشعب الفلسطيني ونشره في المحيط العربي فقط لجمع المعلومات والدليل في حرب الكويت".

وعلق آخر : " بعد الحرب العالمية الأولى عرض البريطانيين على الشريف حسين الهاشمي الحصول عل دولة عربية يحكمها هو وأبناؤه تضم الجزيرة العربية و العراق مقابل أن يتخلى عن فلسطين لمشروع بلفورد ،فرفض الشريف المقترح".