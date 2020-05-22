» وفاة لاعب فرنسي في ظروف غامضة

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جوردان دياكيس
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توفى جوردان دياكيس، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي السابق عن عمر 24 سنة.
وتقول تقارير إن دياكيس توفي في باريس بعد ظهر الخميس، من دون أن يتضح بعد سبب الوفاة.

وانضم دياكيس إلى صفوف فورياني الذي يلعب في بطولات الهواة في يوليو الماضي. 

ووصف النادي لاعبه الراحل في بيان بأنه "فتى محبب" كان "يبتسم دائمًا". وقال، إن كل اللاعبين والموظفين في النادي تأثروا بشدة بوفاة اللاعب الشاب.

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