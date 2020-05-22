» وفاة لاعب فرنسي في ظروف غامضة

22 مايو 2020 - 05:17 م

توفى جوردان دياكيس، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي السابق عن عمر 24 سنة.





وتقول تقارير إن دياكيس توفي في باريس بعد ظهر الخميس، من دون أن يتضح بعد سبب الوفاة.





وانضم دياكيس إلى صفوف فورياني الذي يلعب في بطولات الهواة في يوليو الماضي.



