رئيس البرلمان العراقي يدعو شيخ الأزهر إلى زيارة بغداد

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فتحي مجدي

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دعا رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر إلى زيارة بغداد.
وأفاد بيان صادر عن البرلمان، نقلته وكالة "الأناضول"، أن الحلبوسي أجرى اتصالا هاتفيا مع الطيب.

وأضاف البيان، أن "الحلبوسي قدم للطيب التهنئة بحلول عيد الفطر المبارك، سائلا الله تعالى أن يحفظ الأمة الإسلامية والإنسانية ويرفع عنها البلاء".

وأوضح أن "رئيس البرلمان أبدى تقديره للدور الذي يقوم به الأزهر (أحد أبرز المؤسسات السُنية في العالم الإسلامي) في نشر علوم الدين وثقافة الاعتدال والوسطية ومحاربة التطرف".
كما وجه الحلبوسي، دعوة إلى الطيب لزيارة العراق، فيما وعد الأخير بتلبيتها في أقرب وقت، بحسب البيان ذاته.

وفي مارس 2019، أبدى الطيب رغبته في زيارة العراق ومدينة النجف المقدسة عند المسلمين الشيعة، وذلك خلال لقائه رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، في القاهرة.

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