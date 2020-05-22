الدولار يرتفع أمام الجنيه ويسجل هذا الرقم

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شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه ارتفاعًا ملحوظًا اليوم الجمعة مقارنة بأسعار يوم أمس الخميس.
وجاءت أسعار الدولار كما يلي:


سعر الدولار في البنك الأهلي 15.79 جنيه للشراء 15.89 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر 15.79 جنيه للشراء 15.89 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي 15.7981 جنيه للشراء 15.9278 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة 15.79 جنيه للشراء 15.89 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس 15.81 جنيه للشراء 15.91 جنيه للبيع.

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