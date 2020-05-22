حظر تجوال شامل في السعودية

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قرار قوى في السعودية بشأن حظر التجول الكلى

بدأت المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، تطبيق قرار منع التجول الشامل في مدن ومناطق البلاد حتى يوم الأربعاء المقبل.

وأشار المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية المقدم طلال الشلهوب، عن بدء الجهات الأمنية عند الساعة الخامسة من عصر الجمعة تطبيق القرار، الذي سبق الإعلان عنه.

وأهاب المتحدث بجميع الأفراد والكيانات بالتقيد التام بالتعليمات المعتمدة المتصلة باشتراطات السلامة الصحية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، وقواعد التباعد الاجتماعي ومنع التجمعات بجميع صورها وأشكالها وأماكن حدوثها.

وأكد على ضرورة الاستمرار في الالتزام بتعليمات منع التجوال وإجراءات التباعد الاجتماعي ومن ذلك منع التجمعات لأكثر من 5 أشخاص، وفقا للائحة الحد من التجمعات التي أعلنتها وزارة الداخلية سابقا.

من جهتها أعلنت وزارة الصحة السعودية، أن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في المملكة منذ ظهور الفيروس بلغ 67719 حالة، وأن عدد المتعافين 39003 حالات، فيما سجلت 364 حالة وفاة في عموم البلاد.

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