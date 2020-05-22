شاهد.. لحظة إنقاذ أحد ركاب الطائرة الباكستانية المنكوبة

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لحظة إنقاذ أحد ركاب الطائرة الباكستانية المنكوبة
لحظة إنقاذ أحد ركاب الطائرة الباكستانية المنكوبة
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فتحي مجدي

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قال مسؤولون باكستانيون، إن شخصين نجيا من حادث تحطم طائرة ركاب فوق منطقة سكنية في كراتشي اليوم. 
في الوقت الذي يقول فيه التلفزيون المحلي، إن هناك ثلاثة ناجين جلسوا في مقدمة الطائرة، بينما قتل ما لا يقل عن 105 من الركاب وطاقم الطائرة.  

وقالت صحيفة "ديلي ميل" إن رئيس بنك البنجاب، ظفر مسعود نجا من الحادث.

وصرح متحدث باسم شركة الخطوط الجوية الدولية الباكستانية (PIA) للصحفيين بأن الطائرة من طراز "إيرباص إيه 320" كانت متوجهة إلى كراتشي من لاهور وسقطت قرب مطار جناح الدولي.

وقال شهود، إن الطائرة قامت بثلاث محاولات فاشلة للهبوط في مطار جناح الدولي، قبل أن تسقط عند محاولتها الهبوط في المرة الرابعة فوق منطقة سكنية.

وأظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، اللحظات الأخيرة للطائرة وهي تسقط إلى أسفل بسرعة مقلقة، وسط صرخات السكان المرعوبين. 

وقال شهود إن الطائرة كانت تحلق على انخفاض كبير لدرجة أنهم شعروا باهتزاز جدران المنازل، ورأوا الطائرة مائلة على جانب واحد.  

وتحطمت الطائرة في منطقة موديل كولوني المأهولة. وشوهدت سحب الدخان الأسود تتصاعد من الموقع، كما ظهر في مقاطع فيديو تداولها نشطاء ووسائل الإعلام للحادث الحادث الذي وقع قرب مبان سكنية.

وقال متحدث باسم الخطوط الجوية الباكستانية: "آخر ما سمعناه من الطيار هو أنه يعاني من مشكلة فنية"، مشيرًا إلى أنه تم إخباره بأن المدرجين جاهزان حيث يستطيع الهبوط، لكنه قرر أنه يريد القيام بالدوران.

وكشف تسجيل نشر على موقع المراقبة (liveatc.net) أن الطيار أخبر وحدات التحكم أن الطائرة فقدت السيطرة على المحركين عند محاولتها الثانية للهبوط.

وعندما ألغت محاولة سابقة للهبوط وحاولت للمرة الثانية، بثت وحدة تحكم الطيار بأنه يبدو أنه يستدير لليسار، مما يشير إلى أنه كان خارج المسار.

ورد الطيار قائلاً: "نعود ، سيدي، لقد فقدنا المحركات" ، وأزاح المراقب الطائرة من الهبوط على أي من مدرجي مطار كراتشي المواجهين للغرب والجنوب الغربي. وبعد 12 ثانية، صرخ الطيار "Mayday، Mayday، Mayday". 
وقال أحد سكان المنطقة، إنه رأى الطائرة تدور ثلاث مرات على الأقل، ويبدو أنها تحاول الهبوط قبل أن تحطم عدة منازل .

وقالت مصادر هيئة الطيران المدني إن القبطان أبلغ عن خطأ فني قبل اختفاء الطائرة من الرادار. وأشار إلى أن الاتصال بالطائرة انقطع قبل دقيقة واحدة من موعد هبوطها.

وسحب عمال الإنقاذ والسكان المحليون، الركاب من تحت الأنقاض بينما سارع رجال الإطفاء لإخماد النيران.

وغرد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، قائلاً: "صدمت وحزن من تحطم PIA. أنا على اتصال مع الرئيس التنفيذي لشركة PIA أرشد مالك، الذي غادر إلى كراتشي مع فرق الإنقاذ والإغاثة على الأرض لأن هذه هي الأولوية الآن".

ويأتي الحادث في الوقت الذي يستعد فيه الباكستانيون في جميع أنحاء البلاد للاحتفال بنهاية شهر رمضان وبداية عيد الفطر، مع عودة الكثيرين إلى منازلهم في المدن والقرى.  

وتستغرق الرحلة عادةً ساعة ونصف من مدينة لاهور الشمالية الشرقية، عاصمة إقليم البنجاب الأكثر اكتظاظًا بالسكان الباكستاني، إلى كراتشي. 


وأظهرت وثائق الصلاحية للطيران أن الطائرة خضعت آخر مرة لعملية فحص في 1 نوفمبر 2019، حينما وقع كبير مهندسي الخطوط الجوية الباكستانية على شهادة في 28 أبريل تفيد بأن جميع عمليات الصيانة أجريت على متن الطائرة وأن الطائرة "صالحة للطيران تمامًا وتستوفي جميع معايير السلامة" .

https://www.dailymail.co.uk/news/article-8347577/Airbus-A320-107-people-aboard-crashes-residential-area-Karachi-Pakistan.html

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