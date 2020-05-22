كيف يتم استطلاع الهلال؟.. مفتي الجمهورية يجيب

22 مايو 2020 - 06:28 م

كشف الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، كيفية استطلاع هلال الشهور الهجرية، مشيرًا إلى أنه يتم جمع العلم بجانب الرؤية الشرعية.



وذكر خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نور النبي»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه يتم جمع العلم بجانب الرؤية الشرعية عند استطلاع هلال الشهور الهجرية، حيث يتم اللجوء إلى علوم الحساب والفلك خلال عملية استطلاع الرؤية.



وأوضح الدكتور شوقي علام أنه في حال تأكيد علماء الفلك والحساب أن هلال الشهر لم يوجد أو أنه وجد ولم يمكث في السماء وقت الغروب حينها لا يتم تصديق من يأتي ويقول أنه رأي الهلال في السماء.



وتابع أن عدد اللجان الشرعية الموجودة في عدد من المحافظات لاستطلاع الهلال تبلغ حاليا 6 لجان ويتم بحث زيادة أعدادها في الفترة المقبلة.



وقال إن عدد أعضاء اللجنة الشرعية 6 أعضاء على الأقل من دار الافتاء المصرية و هيئة المساحة المصرية ومعهد البحوث الفلكية وعلماء من وزارة الأوقاف والأزهر الشريف وأحد الأشخاص من المحافظة المعنية بالرؤية وعدد من الجمهور الراغب في رؤية الهلال

