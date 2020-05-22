  • الجمعة 22 مايو 2020
  • بتوقيت مصر07:38 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
المملكة العربية السعودية

عاجل.. السعودية ودول إسلامية تعلن الأحد أول أيام عيد الفطر

معقم اليدين يمكن أن ينفجر داخل السيارة

احذر: معقم اليدين يمكن أن ينفجر داخل السيارة

الدولار

الدولار يرتفع أمام الجنيه ويسجل هذا الرقم

السعودية

حظر تجوال شامل في السعودية

لحظة إنقاذ أحد ركاب الطائرة الباكستانية المنكوبة

شاهد.. لحظة إنقاذ أحد ركاب الطائرة الباكستانية المنكوبة

كورونا

أول تجربة بشرية ناجحة للقاح كورونا:«آمن للاستخدام»

الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر

رئيس البرلمان العراقي يدعو شيخ الأزهر إلى زيارة بغداد

أمير الكويت

أمير الكويت يخرج عن صمته ويهاجم هؤلاء

كورونا

علماء يتوقعون التاريخ الدقيق لانتهاء فيروس كورونا من العالم

كورونا

ارتفاع نسبة الشفاء من كورونا عالميًا إلى مليوني شخص

كيف تصلي العيد في المنزل؟.. الأزهر يجيب

آخر الأخبار

مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية
مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

مساعد وزير الداخلية الأسبق: اللي هيحصل في العيد زي الزفت

#

الأزهر يشيد بالعملية النوعية للقوات المسلحة في سيناء

#

كيف تؤدي صلاة وتكبيرات العيد داخل المنزل؟.. المفتي يجيب

#

صلاة العيد سنة مؤكدة عن النبي ويجوز صلاتها في المنزل

فتاوى

العيد في المنزل

كيفية صلاة العيد

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه يجوز للمسلم أن يؤدى صلاة العيد في منزله جماعة مع أهل بيته أو منفردًا ولكن بغير إقامة خطبة وتصلى صلاة العيد في وقتها وعلى هيئتها المعلومة نظرا للظروف التي تمر بها البلاد بسبب جائحة كورونا.

وأضاف مركز الأزهر صلاة العيد سنة مؤكدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن المعروف انها كانت تصلى فى الساحات والمساجد الجامعة ولكن لظروف انتشار فيروس كورونا وحفاظا على صحة المسلمين وخوفا من التجمعات وانتشار الفيروس تصلى فى المنزل.

وأشار إلى، أن وقت صلاة العيد يبدأ بعد شروق الشَّمس بثلث ساعة، ويستمر إلى قبل أذان الظُّهر بثلث ساعة كذلك، فإذا دخل وقت الظهر فلا تُصلَّى؛ لفوات وقت أدائها.

وأوضح أن المسلم يُسن له أن يستعد لصلاة العيد بالاغتسال، ولبس أحسن الثياب، والتطيب، وأن يبدأ يوم العيد بتناول تمرات وترًا: ثلاثًا أو خمسًا مثلًا، كما كان يفعل ? ، فإذا استعد المسلم وأهل بيته لصلاة العيد بهذه السُّنن جلسوا جميعًا في مُصلَّاهم يُكبِّرون الله سُبحانه بصيغة التَّكبير المعلومة؛ فرحًا بالعيد، وشكرًا لله سُبحانه أن وفقهم لصيام رمضان وقيامه وطاعاته إلى أن يقوموا لأداء صلاة العيد. ، إذا قاموا لأدائها صلوها دون أذان ولا إقامة ولا صلاة سُنّة.

وأوضح أنه إذا كان للرَّجل زوجة وأولادٌ من الذكور والإناث؛ وقف الذُّكورُ خلفه في صفٍّ، ووقفت الزَّوجة والبنات خلف الذُّكور في صفٍّ آخر.

وإذا كان للرَّجل ولدٌ من الذُّكور وزوجة؛ وقف الولد عن يمينه، ووقفت زوجتُه خلفَه.

وإذا صلَّاها الرَّجل بزوجته جماعةً؛ وقفت الزَّوجة خلفَه.

وإذا أمَّت المرأة النّساء جاز، ووقفت وسطهن في الصَّف، وإذا كانت المأمومة واحدة وقفت عن يمين مَن تؤمها.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جدل "إبراهيم نصر" .. مسلم أم مسيحي؟!

محمود سلطان

مسلسل (خالد بن الوليد).. ونموذج المثقف المتعوس

د. هشام الحمامي

البرنس ومعارك أخرى

فراج إسماعيل

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» مطار القاهرة يستقبل رحلتين تقلان 615 عائدًا من الإمارات
» أسعار الذهب تقفز 7 جنهيات في ختام الأسبوع
» 7 آلاف إصابة بكورونا في المغرب.. تعرف على التفاصيل
» ارتفاع نسبة الشفاء من كورونا عالميًا إلى مليوني شخص
» وفاة لاعب فرنسي في ظروف غامضة
» السعودية تسجل رقمًا ضخمًا في إصابات "كورونا"
» أمني عن ضبط خلية إخوانية بالمعادي: "حاجة تفرح"
» اللقطات الأولى لتحطم طائرة باكستانية بمنطقة سكنية
» فقدت رجولتي.. تنتقم من زوجها بدولة خليجية
» البطاطس بدلا من الأرز في بطاقات التموين
» معلومة طبية صادمة عن ضحية الشهامة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    08:23 م

  • فجر

    03:23

  • شروق

    05:00

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:53

  • عشاء

    20:23

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية