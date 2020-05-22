وفاة سائق تاكسي بكورونا بعد أن بصق عليه راكب

22 مايو 2020 - 06:38 م

توفي سائق تاكسي في بريطانيا متـأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد بعد أن بصق عليه راكب زعم أنه مصاب بمرض ( كوفيد – 19).





وقع الحادث في ستراتفورد، شرقي لندن في 22 مارس الماضي، قبل أن يشعر السائق ويدعى تريفور بيل بتوعك مع ظهور أعراض فيروس كورونا عليه. وتوفي في مستشفى رويال لندن في 18 أبريل.





وقال صديق للسائق، البالغ من العمر 61 عامًا، إن الراكب الذي كان مدينًا له بـ 9 جنيهات استرلينية بصق عليه، وأبلغه قائلاً: "لديّ الفيروس التاجي والآن حصلت عليه أيضًا".





وأوضح الصديق داميان بريجز: "بعد بضعة أيام تم نقله إلى المستشفى، أمضى ثلاثة أسابيع في محاربة الفيروس ولسوء الحظ لم يصل إلى النهاية".





وتوفي بعد ثلاثة أيام من عيد ميلاده الحادي والستين. بعد وفاته، تم التبرع بدمه للبحث في آثار (كوفيد – 19) بين مجتمعات BAME"، بحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميرور".





وأضاف بريجز: "أفضل طريقة يمكنني أن أصف بها تريف هو مجرد شخص مرح، بجدية مثل الحياة، سيجد دائمًا طريقة للحصول على ابتسامة على وجهك حتى تتمكن من إبعاد عقلك عن المشكلة".



