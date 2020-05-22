  • الجمعة 22 مايو 2020
  • بتوقيت مصر09:18 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
مسلسل «الاختيار»

«ليلى علوي» تنهار في البكاء بسبب مسلسل «الاختيار»

استطلاع الهلال

فيديو.. «الإفتاء» تعلن الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك

فيروز

خبر وفاة فيروز يهز لبنان

تقرير وزارة الصحة اليوم

«الصحة»: تسجيل 783 إصابة بكورونا.. و11 حالة وفاة اليوم

المملكة العربية السعودية

عاجل.. السعودية ودول إسلامية تعلن الأحد أول أيام عيد الفطر

معقم اليدين يمكن أن ينفجر داخل السيارة

احذر: معقم اليدين يمكن أن ينفجر داخل السيارة

الدولار

الدولار يرتفع أمام الجنيه ويسجل هذا الرقم

كورونا

أول تجربة بشرية ناجحة للقاح كورونا:«آمن للاستخدام»

أمير الكويت

أمير الكويت يخرج عن صمته ويهاجم هؤلاء

السعودية

حظر تجوال شامل في السعودية

فيديو.. «الإفتاء» تعلن الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك

آخر الأخبار

استطلاع الهلال
استطلاع الهلال
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك

#

متحدث الوزراء : إغلاق الشواطيء في العيد يسري على هؤلاء

#

دولة خليجية تعلن موعد عيد الفطر

#

الحكومة ستعلن عن حزمة قرارات مهمة بشأن عيد الفطر

استطلعت دار الإفتاء المصرية، هلال شهر شوال لعام 1441 هجريًا، للإعلان عن موعد عيد الفطر المبارك.

وبثت دار الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية، فيديو مباشرًا لمفتي الجمهورية، الدكتور شوقي علام، للإعلان ع رؤية هلال شهر شوال.

وقال مفتي الجمهورية خلال البث المباشر، إنه لم يثبت بعد رؤية هلال شهر شوال بعد استطلاعها في اللجان الشرعية بكافة محافظات الجمهورية.

وأوضح "علام"، أنه بناءًا عليه، فإن يوم الأحد الموافق 24 من شهر مايو الجاري لعام 2020، هو أول أيام عيد الفطر المبارك، والسبت هو المتمم لشهر رمضان.

ومن جانبه، هنأ مفتي الجمهورية، الرئيس عبدالفتاح السيسي والقوات المسلحة المصرية وجموع الشعب المصري والأمة العربية والإسلامية، بعيد الفطر المبارك.

شاهد الفيديو..

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جدل "إبراهيم نصر" .. مسلم أم مسيحي؟!

محمود سلطان

مسلسل (خالد بن الوليد).. ونموذج المثقف المتعوس

د. هشام الحمامي

البرنس ومعارك أخرى

فراج إسماعيل

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» انتهاء مشكلة مصريين استمرت طويلا في السعودية
» رحيل مدرب إنتر ميلان السابق عن عمر 91 عامًا
» خبر سار من فرنسا بشأن كورونا
» إجراءات جديدة بشأن تكبيرات العيد في السعودية
» «ساحرة» دفنت حية منذ 100 عام تحظى بالتكريم أخيرًا
» حظر تجوال شامل في السعودية
» دراسة: الأطفال أقل عرضة للإصابة بكورونا بنسبة النصف
» مطار القاهرة يستقبل رحلتين تقلان 615 عائدًا من الإمارات
» أسعار الذهب تقفز 7 جنهيات في ختام الأسبوع
» 7 آلاف إصابة بكورونا في المغرب.. تعرف على التفاصيل
» وفاة لاعب فرنسي في ظروف غامضة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:22 ص

  • فجر

    03:23

  • شروق

    05:00

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:53

  • عشاء

    20:23

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية