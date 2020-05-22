» خبر سار من فرنسا بشأن كورونا

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زفت فرنسا بشرى سارة للعالم اليوم الجمعة، فيما يتعلق بفيروس كورونا المستجد حيث لم تسجل حالات وفاة للمرة الأولى منذ تفشي الفيروس.

ولم تسجل السلطات الصحية المختصة أي حالة وفاة جديدة مرتبطة بالوباء خلال الـ24 ساعة الماضية.

وحتى اليوم، سجلت فرنسا 28215 حالة وفاة في رابعة أعلى حصيلة وفيات في العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا.

أما إصابات كورونا، فارتفعت في فرنسا إلى 144556 حالة، بعد الإعلان عن 393 إصاب جديدة اليوم الجمعة.

وقالت وزارة الصحة الفرنسية إنها ستصدر تقريرها اللاحق حول تطورات فيروس كورونا في البلاد يوم الاثنين 25 مايو. 

وبلغ عدد الوفيات اليومية الناجمة عن كورونا في فرنسا أمس الخميس 83 حالة، والإصابات 318 حالة. 



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