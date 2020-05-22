مصر تسجل 707 حالة وفاة بفيروس كورونا حتى الآن

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، وفاة 11 حالة جديدة، بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي الوفيات في مصر إلى 707 حالة منذ تضررها من الفيروس.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 4960 حالة، من ضمنهم الـ 4374 متعافيًا.

وسجلت الوزارة اليوم، 783 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الجمعة، هو 15786 حالة من ضمنهم 4374 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 707 حالات وفاة.


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