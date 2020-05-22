» إجراءات جديدة بشأن تكبيرات العيد في السعودية

22 مايو 2020 - 08:52 م



أعلنت السلطات السعودية، اليوم الجمعة، السماح لمؤذني الجوامع والمساجد في المملكة، بترديد تكبيرات العيد عبر مكبرات الصوت، من بعد الفجر وحتى وقت دخول صلاة العيد.



وكانت السعودية قد أعلنت أن غدًا السبت المكمل لشهر رمضان، وعيد الفطر يوم الأحد ، وذلك بعد تعذر رؤية هلال شوال.





كذلك أقرت السلطات السماح بوضع لوحات الدعاية على الحافلات وسيارات الأجرة العامة داخل حدود المدن لغير مالك المركبة أو صفة النقل.



