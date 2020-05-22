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«ليلى علوي» تنهار في البكاء بسبب مسلسل «الاختيار»

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فتحي مجدي

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لا حديث في مصر منذ أمس إلا عن أحداث الحلقة الثامنة والعشرين من مسلسل "الاختيار" الذي يدور حول الضابط الراحل، الشهيد أحمد منسي، بعد أن جسدت لحظة استشهاده ومجموعة أخرى من زملائه من الضباط والمجندين في "كمين ألبرث".
الفنانة ليلى علوي لم تخف تأثرها الشديد إلى حد البكاء عند مشاهدة حلقة الأمس،  الهجوم الدموي على أفراد الكتيبة "103 صاعقة" في كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية في 7 يوليو عام 2017، الذي أسفر عن استشهاد 12 ضابطًا ومجندًا.

ونشرت صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تسجيلاً صوتيًا علقت من خلاله على أحداث الحلقة. وقالت باكية: "حلقة النهاردة رهيبة، يارب ترحمهم هما من الشهداء..لازم نعرف ايه اللي بيحصل، احنا بنسمع وبننسى وبننشغل، لازم كلنا ندعيلهم ونقرالهم الفاتحة، ويارب ينصرهم وينصر بلدنا واكرم ولادهم أخر كرم، يارب تحفظنا وتحفظ بلدنا وكل شبر في أرضنا".

وقبل عرض الحلقة، توجه مخرج المسلسل بيتر ميمي بالمناشدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، قائلاً: "رجاء اللى يعرف حد من اهالى شهداء حادث البرث يقنعه ميتفرجش على حلقة بكرة (حلقة 28) أنا بعتذر مبدئيا على صعوبة الحلقة، أنا حاولت قدر المستطاع أقلل بشاعة اللى حصل بس فى نفس الوقت كان لازم الناس كلها تعرف أنهم أبطال ووقفوا ودافعوا عن الأرض والكمين وزمايلهم لآخر نفس".
ومسلسل الاختيار بطولة أمير كرارة، أحمد العوضي، محمود حافظ، دينا فؤاد، إسلام جمال، وعدد من ضيوف الشرف منهم صلاح عبدالله ومحمد عادل ‏إمام وآسر ياسين ومحمد رجب وإياد نصار، ماجد المصري، أحمد صلاح حسني، تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي.


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