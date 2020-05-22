الصين تزف بشرى بشأن لقاح يقضي على كورونا

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لقاح يقضي على كورونا

أظهر لقاحًا طورته شركة صينية، نتائج مبشرة في فعاليته ضد فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19".

ووفقا لشبكة "روسيا اليوم"، قال باحثون في شركة "كانسينو بيولوجيكس" الصينية، إن لقاحا جرب على البشر لأول مرة، أثبت أنه آمن وأدى إلى استجابة مناعية سريعة لدى متلقيه.

وبينت نتائج الباحثين المنشورة في مجلة “ذا لانسيت" الطبية، أن 108 بالغين تلقوا اللقاح وظهرت لديهم أجسام مضادة محيّدة، كما أن الخلايا التائية في أجسادهم أظهرت استجابة ضد الفيروس، غير أنه من الضروري إجراء المزيد من الدراسات للتأكد من أن اللقاح بإمكانه الحماية ضد العدوى.

وقال البروفيسور وي تشن "إن قدرة اللقاح على تحفيز استجابة مناعية لا يعني بالضرورة أنه سيحمي البشر من مرض كوفيد-19... لا يزال أمامنا طريق طويل قبل توفير هذا اللقاح للجميع".

يذكر أن شركة "مودرنا" الأمريكية أعلنت بدورها أن تجارب المرحلة المبكرة للقاح مضاد لفيروس كورونا أظهرت إنتاج أجسام مضادة لمرض "كوفيد-19" لدى جميع المتطوعين الـ45 لاختبار اللقاح عليهم.


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