عاجل.. أول فيديو حقيقي لـ"عشماوي" لحظة إعدامه

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تضمن مسلسل الاختيار، بث فيديو حقيقي للحظة تنفيذ حكم الإعدام في الإرهابي هشام العشماوي.

وتعمد مخرج المسلسل عرض اللقطة الحية لإعدام هشام العشماوي، في حلقة اليوم من مسلسل الاختيار.

وقال الضابط المكلف بتنفيذ الإعدام: "في حاجة نفسك فيها عايز تقولها يا هشام"، ليرد: "مبقاش ينفع خلاص".


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