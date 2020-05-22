» الأزهر ينعى ضحايا تحطم الطائرة الباكستانية

22 مايو 2020 - 09:57 م

نعى الأزهر وشيخه الدكتور أحمد الطيب، ضحايا تحطم الطائرة الباكستانية، إثر سقوطها على منطقة سكنية في مدينة كراتشي، الجمعة، ما أسفر عن عشرات الضحايا والمصابين.





وتقدم شيخ الأزهر بخالص العزاء والمواساة إلى دولة باكستان قيادة وحكومة وشعبا، وإلى أسر الضحايا، داعيا المولى -عز وجل- أن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسُّلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.





وصرح متحدث باسم شركة الخطوط الجوية الدولية الباكستانية (PIA) للصحفيين بأن الطائرة من طراز "إيرباص إيه 320" كانت متوجهة إلى كراتشي من لاهور وسقطت قرب مطار جناح الدولي.





وقال شهود، إن الطائرة قامت بثلاث محاولات فاشلة للهبوط في مطار جناح الدولي، قبل أن تسقط عند محاولتها الهبوط في المرة الرابعة فوق منطقة سكنية.



