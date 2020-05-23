تعليق ناري لزوجة الشهيد "شبراوى" على مسلسل "الاختيار"

23 مايو 2020 - 12:00 ص

قالت المهندسة ندى حسن زوجة الشهيد أحمد شبراوى، إنها شاهدت حلقة اليوم من مسلسل «الاختيار»، ولكنها كانت صعبه ومؤثرة.



وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج «كل يوم» المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أن الأبطال الحقيقيين قاموا بتقديم شيء لا يتحمله البشر.



وأشارت إلى أن والد ووالدة الشهيد احمد شبراوى قاموا بمشاهدة الحلقة وتحدثوا معها عن بعض التفاصيل، مؤكدة: «والدته قالت أحمد في مكان كويس. وحاولي تفتكري إن المشهد تمثيل وأحمد الآن في الجنة».

