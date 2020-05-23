رد فعل أحد أبطال معركة البرث الحقيقيين عن "الاختيار"

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أعرب الفنان رامز أمير، عن سعادته برد الفعل حول دوره في مسلسل الاختيار، مضيفا: "في مشاهد في المسلسل لا يمكن أنساها.. إحنا اتوجعنا زي ما المشاهدين اتوجعوا".
وأشار "أمير"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة" المذاع عبر قناة مصر الأولى، مساء الجمعة، إلى أنه تواصل تليفونيا مع النقيب محمد طلعت السباعي وهو الشخصية الحقيقية للدور الذي أداه في المسلسل لمعرفة رأيه، مضيفا: "أنا فرحان أن الشعب عرف الأبطال دول عملوا إيه".
وأَضاف، أن النقيب السباعي كان سعيدا بالمسلسل، متابعا: "نجاح المسلسل ده رزق الأبطال الحقيقيين وليس الممثلين".


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