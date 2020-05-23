  • السبت 23 مايو 2020
  • بتوقيت مصر03:06 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

ترامب يطالب حكام الولايات بفتح دور العبادة "فورا"

مسلسل الاختيار

رد فعل أحد أبطال معركة البرث الحقيقيين عن "الاختيار"

أمير كرارة

تعليق ناري لزوجة الشهيد "شبراوى" على مسلسل "الاختيار"

كورونا

أستاذ مناعة يكشف آخر مستجدات "كورونا"

قبل تنفيذ الإعدام

عاجل.. أول فيديو حقيقي لـ"عشماوي" لحظة إعدامه

مسلسل «الاختيار»

«ليلى علوي» تنهار في البكاء بسبب مسلسل «الاختيار»

استطلاع الهلال

فيديو.. «الإفتاء» تعلن الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك

فيروز

خبر وفاة فيروز يهز لبنان

تقرير وزارة الصحة اليوم

«الصحة»: تسجيل 783 إصابة بكورونا.. و11 حالة وفاة اليوم

المملكة العربية السعودية

عاجل.. السعودية ودول إسلامية تعلن الأحد أول أيام عيد الفطر

ترامب يطالب حكام الولايات بفتح دور العبادة "فورا"

عرب وعالم

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
Advertisements

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

ترامب يدعو لاستجواب أوباما في الكونجرس الأمريكي

#

ترامب يعلن رقما صادما للوفيات في الولايات المتحدة بسبب "كورونا"

#

«شوبير» يطالب بفتح الملاعب أمام اللاعبين

#

ترامب: تعليق الهجرة إلى أمريكا يستمر لـ60 يومًا

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، حكام الولايات إلى السماح بإعادة فتح أماكن العبادة رغم تفشي فيروس كورونا.
واعتبر ترامب، في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، خلال مشاركته في حفل تكريم أسرى ومفقودين من قدامى المحاربين، أن "أماكن العبادة مثل الكنائس والمعابد والمساجد، أساسية اليوم وتقدم خدمات لا غنى عنها".
وقال: "أحض الحكام على السماح بإعادة فتح كنائسنا وأماكن العبادة لدينا"، محذرا إياهم بالقول "إذا لم تفعلوا ذلك، فسوف أتجاوز الحكام.. في الولايات المتحدة نحتاج مزيدا من الصلاة، لا أقل".
وأضاف ترامب، أن "بعض المحافظين اعتبروا متاجر الخمور، وعيادات الإجهاض أماكن أساسية.. إنهم ليسوا على حق.. لذلك أنا أقوم بتصحيح هذا الظلم".
وتابع: "هذه هي الأماكن التي تجمع مجتمعنا وتبقي شعبنا متحدا.. الناس يطالبون بالذهاب إلى الكنيسة والمعبد، وإلى مساجدهم".
وبدأت عدة ولايات أمريكية مؤخرا، بتخفيف إجراءات العزل، وإعادة فتح الأعمال، ومن بينها المطاعم ومتاجر التجزئة، رغم استمرار تسجيل وفيات بكورونا، في بلد يعد الأكثر تضررا بالوباء.
وتقوم الولايات المتحدة وأغلب دول العالم بتخفيف قيود الإغلاق التي فرضت في وقت سابق من العام الجاري لاحتواء الجائحة.
وتتصدر الولايات المتحدة قائمة ضحايا كورونا عالميا، بمليون و640 ألفا و512 إصابة، و97 ألفا و471 وفاة، بحسب موقع "worldometer" المختص برصد إحصاءات الفيروس. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جدل "إبراهيم نصر" .. مسلم أم مسيحي؟!

محمود سلطان

مسلسل (خالد بن الوليد).. ونموذج المثقف المتعوس

د. هشام الحمامي

البرنس ومعارك أخرى

فراج إسماعيل

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» الولايات المتحدة تنسحب رسميا من "الأجواء المفتوحة"
» واشنطن تدرج 9 مؤسسات صينية على قائمة العقوبات
» بسمة وهبة: مصر كلها بكت وشعرت بالفخر اليوم
» عميد معهد القلب السابق يحذر من هذا الأمر الخطير
» الأزهر ينعى ضحايا تحطم الطائرة الباكستانية
» القبض على «ملاكم» أثناء محاولته التسلل إلى البيت الأبيض
» جامعة «أكسفورد» تدافع عن فشل لقاحها على القرود
» انتهاء مشكلة مصريين استمرت طويلا في السعودية
» رحيل مدرب إنتر ميلان السابق عن عمر 91 عامًا
» خبر سار من فرنسا بشأن كورونا
» إجراءات جديدة بشأن تكبيرات العيد في السعودية

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:22 ص

  • فجر

    03:22

  • شروق

    04:59

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:54

  • عشاء

    20:24

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية