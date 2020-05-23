الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

23 مايو 2020 - 09:00 ص

يقدم موقع " المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك.

وسجل سعر الدولار اليوم السبت 23 مايو حالة من الاستقرار حيث سجل 15.86 جنيه.

وسجل الدولار في البنك المركزي 15.79 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.92، و سجل في البنك الأهلي المصري 15.79 جنيه للشراء و للبيع سجل 15.79 جنيه.

كما سجل في بنك مصر 15.79 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.89 جنيه، وسجل في بنك الإسكندرية 15.80 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.90.