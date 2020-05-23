» أول قاضية محجبة في بريطانيا

23 مايو 2020 - 10:30 ص

عينت "رافيا أرشد" الخبيرة في الأمور المتعلقة بقانون الأسرة الإسلامي والشريعة كأول قاضية مسلمة محجبة.

ورافيا عضو في "St. Mary's Chambers" القانونية والتي تأسست عام 1999 وهي خاصة بتقديم استشارات قانونية، حسبما نشرت الصحافة العالمية والعربية.

ومن المتوقع أن تبدأ رافيا عملها كنائبة لقاضي مقاطعة في دئارة مدلاند في وقت لاحق من هذا العام.

جدير بالذكر أن رافيا العربية الأصل خبيرة في الأمور المتعلقة بقانون الأسرة الإسلامي والشريعة الإسلامية.