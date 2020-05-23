ماس كهربائي يتسبب في حريق بعقار بالعمرانية

23 مايو 2020 - 11:29 ص

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة علي حريق اندلع في إحدى الشقق السكنية بعقار في منطقة العمرانية .

وبناء علي الفحص الذي أجرته قوات الأمن تبين أن الحريق نشب في شقة تقع بالدور الأول داخل عقار سكني مكون من 4 طوابق ولم يسفر الحريق عن أي خسائر أو إصابات بشرية إلا أن النيران التهمت بعض محتويات الشقة، حسبما نشرت " الوطن".

جدير بالذكر أن المعاينة والتحريات أثبتت أن سبب اندلاع الحريق هو ماسي كهربائي وتم تحرير محضر بالواقعة و أخطرت النيابة لمباشرة التحقيق .