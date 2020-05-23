بسبب ضيق المسجد.. كنيسة فتحت أبوابها لأداء آخر جمعة في رمضان

23 مايو 2020 - 11:46 ص

بسبب عدم استيعاب المسجد للمصلين، فتحت كنيسة في برلين أبوابها للمصلين المسلمين الذين لم يسعهم المسجد بموجب قواعد التباعد الاجتماعي الجديدة المفروضة للحد من وباء كورونا.

وكانت ألمانيا قد سمحت باستئناف الخدمات الدينية في الكنائس والمساجد في 4 مايو الجاري، مشددة بوجوب الحفاظ على مسافة 1.5 متر بين المصلين.

وبسبب هذا الإجراء، لم يتمكن مسجد دار السلام في حي نويكولن في المدينة أن يفتح أبوابه سوى لعدد قليل من المصلين.

من جانبها عرضت كنيسة مارثا لوثران في كروزبرغ المساعدة باستضافة صلاة الجمعة الأخيرة في الشهر الفضيل.