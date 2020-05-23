رسالة "فايلر" للاعبى الأهلى في عيد الفطر

23 مايو 2020 - 12:07 م

طالب السويسرى رينيه فايلر مدرب الأهلى، لاعبيه بضرورة المحافظة على أداء التدريبات اليومية المنزلية خلال فترة التوقف الحالية، والتى تشهد إيقاف كل الأنشطة الرياضية بقرار من مجلس الوزراء لمنع تفشى فيروس كورونا.

وأبلغ "فايلر" لاعبى الأهلى بتخصيص جزء من برنامجهم اليومي لتنفيذ بعض التدريبات الخفيفة في منازلهم، والتى تم الاتفاق عليها مع الجهاز الفنى للفريق.

وطالب الجهاز الفنى اللاعبين في رسالة عبر "الواتس آب" بالمحافظة على النظام الغذائى خلال أيام عيد الفطر المبارك، والحرص على تناول طعام متوازن، وعدم الإفراط في تناول السكريات للمحافظة على المعدل اللياقى، تحسبًا لعودة التدريبات خلال الفترة المقبلة.