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مروع.. لحظة تحطم الطائرة الباكستانية

قضايا وحوادث

لحظة تحطم الطائرة الباكستانية
لحظة تحطم الطائرة الباكستانية
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عبد القادر وحيد- متابعات

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فيديو

لحظة سقوط

الطائرة الباكستانية

وثق مقطع فيديو لحظة سقوط طائرة ركاب باكستانية، تقل 99 شخصا، فوق منطقة سكنية مزدحمة في كراتشي.

 وفي التفاصيل سقطت الطائرة الباكستانية -وهي من طراز إيرباص، تابعة لشركة الخطوط الدولية الباكستانية- في كراتشي، وذلك بالقرب من اقترابها من الهبوط بالمطار.

ويظهر الفيديو الذي التقط من شاشة مراقبة "CCTV " الطائرة الضخمة خلال اللحظات الأخيرة قبل سقوطها.

وبحسب سكاي نيوز  تظهر الطائرة قبل سقوطها ومقدمتها للأعلى، وليس للأسفل، ويبدو أن قائد الطائرة كان لا يزال يحاول السيطرة عليها خلال مرحلة الهبوط.

وكان  أحد الناجين قد أكد  لمحطة جيو نيوز التلفزيونية أن الطيار هبط بالطائرة، ولمس الأرض لفترة وجيزة، ثم أقلع مرة أخرى، مضيفا أن الطيار بعد نحو 10 دقائق أعلن القيام بمحاولة هبوط أخرى، ثم تحطمت الطائرة وهو يقترب من المدرج.

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