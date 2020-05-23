  • السبت 23 مايو 2020
  • بتوقيت مصر01:07 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
" عقارات وقروض".. عيدية محمد بن راشد في دبي

" عقارات وقروض".. عيدية محمد بن راشد في دبي

عيد الفطر

مفاجأة.. 4 دول إسلامية أخطأت في تحديد أول أيام عيد الفطر

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبد العزيز

بشرى سارة من الملك سلمان عن صلاة العيد

فايلر

رسالة "فايلر" للاعبى الأهلى في عيد الفطر

مصرع 21 إرهابيا في عملية استهدفت أوكارا ببئر العبد

مصرع 21 إرهابيا في عملية استهدفت أوكارا ببئر العبد

القارئ الطبيب صلاح الجمل

"القراء"تتبرأ من صلاح الجمل وتطالب بمنع ظهوره إعلاميا

كنيسة فتحت أبوابها لأداء آخر جمعة في رمضان

بسبب ضيق المسجد.. كنيسة فتحت أبوابها لأداء آخر جمعة في رمضان

بسمة وهبة

بسمة وهبة: النهاردة وجعنا الإخوان و نكدنا عليهم

الدكتور علي جمعة

هل دفن النبي"دانيال"بالإسكندرية ..جمعة يجيب

"مش بالمحسوبية والمجاملات".. الزمالك يعلق لافتة نادي القرن على أسواره

"مش بالمحسوبية والمجاملات".. الزمالك يعلق لافتة نادي القرن على أسواره

18 ألف كمامة مجهولة المصدر في المنيا

قضايا وحوادث

ارشيفية
ارشيفية
Advertisements

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

سيدة تعود للحياة بعد 18 ساعة من وضعها في ثلاجة الموتى

#

حادث سير في المنيا يتسبب في مقتل وإصابة 18 عاملا

#

مصادرة 44 ألف علبة سجائر مجهولة المصدر في الجيزة

#

ضبط 200 ألف كمامة مغشوشة في الجيزة

الأمن

مستلزمات طبية

الكمامات

ضبطت قوات الأمن في المنيا اليوم أحد الأشخاص لترويجه كمامات طبية مجهولة المصدر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبلغ عددها 18500 كمامة .

وكانت المتابعة الأمنية علي مواقع التواصل قد رصدت أحد الحسابات الشخصية علي "الفيس بوك" ومشاركات تتضمن الإعلانات عن مستلزمات طبية "كمامات" مجهولة المصدر وتم تتبع المصدر حتى الوصول إليه بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا تم استهدافه وضبطه في محل إقامته وبحوزته هاتف محمول وتابلت، وبالفعل تم ضبط 8 كرتونة بداخلهم 370 علبة بإجمالي 18500 كمامة، حسبما نشرت " البوابة نيوز".

يأتي ذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها وزارة الداخلية بالتعاون مع مؤسسات الدولة للحد من تفشي فيروس كورونا ومكافحة الجرائم المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص.

جدير بالذكر أن مرتكب الواقعة  حاصل علي بكالوريوس ومقيم ببني مزار، وتم تحرير محضر و اتخاذ الإجراءات القانونية .


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جدل "إبراهيم نصر" .. مسلم أم مسيحي؟!

محمود سلطان

مسلسل (خالد بن الوليد).. ونموذج المثقف المتعوس

د. هشام الحمامي

البرنس ومعارك أخرى

فراج إسماعيل

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» مروع.. لحظة تحطم الطائرة الباكستانية
» "سنعيد فيها النظر"..الإسكان تزف خبر سار للمواطنين
» "فيفا" يلزم "الجبلاية" بإجراء جديد مع الحكام
» أول قاضية محجبة في بريطانيا
» موعد مباريات اليوم والقنوات الناقلة
» طلبت الطلاق بعد حفل الزفاف.. لن تتخيل السبب
» داعية: "ربنا غضبان عليكم"
» "خاف بس اشتغل"..رسالة قوية من الإفتاء لعمال مصر
» عرض جديد من الزمالك لضم مدافع بيراميدز
» عثرت على مليون دولار في الحجر الصحي .. ماذا حدث
» اليوم .. أول أيام عيد الفطر المبارك بدولة عربية

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:22

  • شروق

    04:59

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:54

  • عشاء

    20:24

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية