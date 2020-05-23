" عقارات وقروض".. عيدية محمد بن راشد في دبي

23 مايو 2020 - 12:57 م

مع حلول عيد الفطر المبارك وجه الشيخ محمد بن راشد حاكم إمارة دبي بتخصيص قروض وأراضي سكنية للمواطنين.

وأضاف بن راشد :" وجهنا اليوم بتخصيص قروض وأراضي سكنية للمواطنين بدبي بقيمة 5.6 مليار درهم .. 3000 قطعة أرض سيتم منحها للمواطنين بعد العيد مباشرة مع توفير أفضل المرافق والخدمات في المناطق الجديدة".

وأوضح أننا مستمرون في العمل، وفي بناء الوطن، و مستمرون في بناء حياة أفضل للجميع.

وتابع قائلا : " اختلف العيد هذا العام عن كل الأعوام .. وبقيت المودة والمحبة والتواصل عن بعد .. كل عام وشعبنا بخير .. كل عام وشعوبنا الإسلامية بخير واستقرار وطاعة وعافية .. كل عام وشعوب العالم أقرب لبعضها وأرحم ببعضها .. وأسعد بصحتها وعافيتها".

وتفاعل العديد مع تدوينات الشيخ بن راشد، حيث علق ضاحي خلفان على منحة بن راشد قائلا : " عيدية محمد بن راشد للمواطنين في دبي".

وعلق أيضا أحد رواد تويتر :" سجل يا تاريخ ، توزيع منازل وصرف المليارات من أجل توفير حياة كريمة للمواطن في وقت يلفظ به العالم أنفاسه الأخيرة اقتصادياً ، باختصار إنها الإمارات العربية المتحدة حفظ الله شيوخ الإمارات وشعب الإمارات وكل من يعيش في دولة الإمارات".