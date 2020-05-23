  • السبت 23 مايو 2020
  • بتوقيت مصر07:46 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
ترامب

فضيحة مدوية لترامب بطلتها سيدة

وزيرة الصحة

«الصحة»: تسجيل 727 إصابة بكورنا.. و 28 حالة وفاة

مدير الإدارة الصحية بههيا

وفاة مدير الإدارة الصحية بههيا في الشرقية متأثرُا بكورونا

ريهام سعيد

ريهام سعيد تعود ببرنامج جديد وتفجر مفاجأة

تركي آل الشيخ

تركي آل الشيخ يثير الجدل ويترك وصيته بعد وفاته

الصحة السعودية- كورونا

إصابات كورونا في السعودية تتخطى الـ70 ألف

وزير المالية

«المالية» تزف بشرى سارة للمواطنين

كورونا

مفاجأة صادمة: المتعافون من كورونا قد يصابون به بعد 6أشهر

لحظة اعدام هشام عشماوي

شاهد.. ماذا حدث لـ"هشام عشماوي" بعد لحظات من إعدامه

بالصور.. أكبر مائدة إفطار جماعي بالوادي الجديد

إصابة 22 بـ"كورونا" بسبب إفطار جماعي في دمياط

البرازيل تحفر مئات المقابر لدفع ضحايا كورونا

عرب وعالم

حفر مقابر
حفر مقابر
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

الطيران الإماراتي يسرح مئات العاملين بسبب "كورونا"

#

صور مأساوية: جثث ضحايا كورونا تنتشر في شوارع الأوكوادو

#

مفاجآت بعد تشريح جثث ضحايا "كورونا"

#

ارتفاع ضحايا كورونا في 4 دول عربية

البرازيل

ضحايا كورونا

ديلي ميل البريطانية

كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أنه تم حفر مئات المقابر الجماعية في البرازيل، حيث سجلت البلاد 21116 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا أمس.

وشهدت البرازيل أكثر من 330.000 إصابة بفيروس كورونا، ما يجعلها ثالث أكثر البلدان تضررًا في العالم والأكثر تضررًا في أمريكا الجنوبية.

وأفادت، الصحيفة البريطانية، أن البرازيل تفوقت لفترة وجيزة على روسيا باعتبارها ثاني أكبر بؤرة في العالم لفيروس كورونا، قبل أن تسجل الدول الأوروبية 335882 إصابة هذا الصباح.

وأظهر فيديو مصور جويا صفوفًا مفتوحة في مقبرة فورموزا لمواكبة الطلب.

وقال مدير الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايك رايان في مؤتمر صحفي افتراضي إن أمريكا الجنوبية هي "مركز" جديد للمرض.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جدل "إبراهيم نصر" .. مسلم أم مسيحي؟!

محمود سلطان

مسلسل (خالد بن الوليد).. ونموذج المثقف المتعوس

د. هشام الحمامي

البرنس ومعارك أخرى

فراج إسماعيل

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» إصابة مهاجم «فولهام» السابق وزوجته وأبناؤه الثلاثة بكورونا
» والد توأم يدخل في أزمة مع أسرته بسبب اسميهما
» سقوط باب طائرة هليكوبتر داخل ملعب مدرسة في أيرلندا
» يقتل والده أثناء محادثة فيديو
» وفاة مدير الإدارة الصحية بههيا في الشرقية متأثرُا بكورونا
» دقيقة حداد بالدوري الألماني على أرواح ضحايا كورونا
» جدل بعد رصد "كورونا" في حليب أم مرضعة
» البرازيل تحفر مئات المقابر لدفع ضحايا كورونا
» «أياما معدودات» توضح كيفية «الاحتفال بعيد الفطر»
» القبض على زوجة نجم آرسنال متلبسة بمحاولة «تهريب سلاح»
» يقتل طفلة 7 سنوات بالمقص بسبب صورة لم تعجبه

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    08:24 م

  • فجر

    03:22

  • شروق

    04:59

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:54

  • عشاء

    20:24

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية