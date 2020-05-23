» دقيقة حداد بالدوري الألماني على أرواح ضحايا كورونا

حرص لاعبي الدوري الألماني، على الوقوف دقيقة حداد على أرواح ضحايا كورونا قبل انطلاق مباريات الجولة الـ27 من منافسات "البوندسليجا" والتي تم استئنافها من الجولة الماضية.

وتقام حاليا 5 مباريات ضمن منافسات الجولة الـ27 من بطولة الدوري الألماني، أبرزهم مواجهة الوصيف دورتموند أمام فولفسبورج.

وأنهى نادي بروسيا دورتموند، الشوط الأول من المباراة التي تجمعه بمضيفه نادي فولفسبورج، متقدمًا بهدف نظيف، في المباراة التي تجمعهما الآن، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الألماني.