شركة سيارات شهيرة تعلن إفلاسها بسبب جائحة كورونا

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شركة سيارات

جائحة كورونا

أدى فيروس كورونا لإفلاس كثير من الشركات حول العالم وتسريح الكثير من العاملين فيها.

وفي هذا السياق، تستعد شركة “هيرتز” العالمية المتخصصة في تأجير السيارات، لإعلان إفلاسها نتيجة حاجتها إلى 19 مليار دولار، لتسديد ديون عاجلة، بسبب تفشي فيروس كورونا.

حيث حدث شلل تام بالشركة التي اضطرت لتخفيض موظفيها، وتسريح الكثير من العاملين في مقرها بولاية فلوريدا الأمريكية واستغنت الشركة عن خدمات نحو 10 آلاف عامل، وتراجعت أسهمها بشكل كبير وبنسبة 80 ? تقريبا، ما اضطرها إلى إعلان الإفلاس بحسب ما اعلنته الديلي ميل البريطانية.

وأعلنت الشركة أن هذا القرار لا يشمل حاليا سوى عملياتها في الولايات المتحدة وكندا، لذلك ستواصل العمل في مناطق نشاطها الرئيسية أوروبا واستراليا ونيوزيلندا.

وصرحت الشركة، أن هذا الإفلاس جاء بسبب "تأثير كوفيد-19 على الطلب على السفر كان مباغتا وكبيرًا، وأدى إلى تراجع هائل في عائدات الشركة والحجوزات المستقبلية بسبب التخوف من الإصابة بالفيروس.

الجدير بالذكر، أن شركة هيرتز تأسست قبل أكثر من مئة عام والمعروفة في جميع أنحاء العالم في مجال تأجير السيارات وقد أعلنت في 21 ابريل إلغاء عشرة آلاف وظيفة في أميركا الشمالية أي نحو 26,3 بالمئة من عدد العاملين لديها في العالم، بهدف توفير الأموال في مواجهة  انتشار الفيروس.


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