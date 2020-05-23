لماذا تم إعدام "عشماوي" شنقًا وليس رميًا بالرصاص؟

23 مايو 2020 - 05:20 م

بعد عرض لقطات، تكشف لحظة إعدام ضابط الصاعقة المصري السابق الإرهابي هشام عشماوي، الذي أدين بارتكاب العديد من العمليات الإرهابية في البلاد، تم الكشف عن سبب إعدامه شنقًا وليس رميًا بالرصاص.

وأصدرت المحكمة العسكرية للجنايات عام 2019 حكمها على عشماوي في القضية رقم 1 لعام 2014 جنايات عسكرية والشهيرة إعلاميا بقضية "الفرافرة" بمعاقبته بالإعدام شنقا، لارتكابه العديد من الجرائم بلغت 14 جريمة إرهابية.

ووفقا للقانون العسكري، فإن أسباب صدور الحكم على عشماوي بالإعدام شنقا وليس رميا بالرصاص هو أنه كان مدنيا وقت ارتكاب هذه الجرائم.

وبحسب القانون فإذا كان المتهم مدنيا حال ارتكابه الجرائم المشار إليها يكون تنفيذ حكم الإعدام شنقا أما إذا كان عسكريا يكون تنفيذ الحكم رميا بالرصاص.

وأحيل عشماوي للتقاعد قبل ارتكاب جرائمه فأصبح في عداد المدنيين، ولأجل ذلك صدر الحكم عليه بالإعدام شنقا وليس رميا بالرصاص وهو أيضا ما تتضمنه حيثيات الحكم.