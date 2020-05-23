ريهام سعيد تعود ببرنامج جديد وتفجر مفاجأة

23 مايو 2020 - 05:31 م

حسمت الإعلامية ريهام سعيد، قرار عودتها قريبا إلى تقديم البرامج التلفزيونية، بعد تلقيها عرضا من إحدى القنوات الفضائية العربية.

ففي مداخلة هاتفية مع برنامج "القاهرة اليوم"، أكدت سعيد أنها كانت تنوي استكمال حياتها العملية في مجال التمثيل والابتعاد عن العمل الإعلامي، موضحة أنها تلقت عروضا مختلفة للعودة مرة أخرى لتقديم البرامج التلفزيونية، وهو ما دفعها إلى التفكير في العودة مجددا للشاشة الصغيرة.

وأشارت ريهام سعيد إلى أنها تنوي تقديم شكل جديد يختلف عن البرامج التي عملت فيها من قبل.

يذكر أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أصدر قرارا في أغسطس من عام 2019، يحظر ظهور الإعلامية ريهام سعيد، لمدة عام عبر أية وسيلة إعلامية مرئية أو مسموعة.

ويرجع القرار إلى شكوى قدمها المجلس القومي للمرأة ضدها واتهامها بإهانة البدينات، والإساءة لسيدات مصر خلال تناولها موضوع السمنة عبر إحدى حلقات برنامج "صبايا" الذي كان يذاع عبر قناة "الحياة" المصرية، كما قررت أيضا نقابة الإعلاميين المصريين وقفها عن مزاولة أي نشاط إعلامي.