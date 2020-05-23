» وفاة مدير الإدارة الصحية بههيا في الشرقية متأثرُا بكورونا

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مدير الإدارة الصحية بههيا
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الشرقية

كورونا

مدير الإدارة الصحية

تقدم الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، وجميع العاملين بمديرية الشؤون الصحية، بخالص العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالي الدكتور عبداللطيف عبدالحميد مدير الإدارة الصحية بههيا، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا.

وأضاف «شوقي» أن «عبدالحميد»، أحد أبطال الجيش الأبيض بمحافظة الشرقية، والذي وافته المنية، اليوم، بمستشفي العزل بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، الذي نحسبه من الشهداء ولا نزكي على الله أحدا، سآلين المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

يذكر، أن الفقيد شغل عدة مناصب بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة الشرقية، منها مدير الإدارة الصحية بأبوكبير، ثم وكيل مديرية الشؤون الصحية، ثم مدير الإدارة الصحية بههيا، إلى أن توفاه الله اليوم السبت 23 مايو 2020.


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