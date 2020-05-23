» إصابة مهاجم «فولهام» السابق وزوجته وأبناؤه الثلاثة بكورونا

23 مايو 2020 - 06:43 م

أصيب الروسي، بافيل بوجريبنياك، مهاجم فولهام وريدينج الإنجليزيين سابقًا وزوجته وأبناؤه الثلاثة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).





وقال ماريا بوجريبنياك شاتالوفا (31 عامًا)، إنها وزوجها وأبناءهما الثلاثة أصيبوا بـ( كوفيد 19).





وأضافت: "زوجي في المستشفى، وهو يتلقى العلاج". وأشاتر إلى إن اللاعب البالغ من العمر 36 عامًا يعاني من "الالتهاب الرئوي الثنائي"، إذ أكد ناديه الحالي أورال يكاترينبرج أنه تم تشخيصه بـ (كوفيد -19).





وتعتقد زوجته أنه أصيب بالعدوى بعد أن استأنف اللاعبون الروس التدريبات، وتشتبه في إصابته على متن طائرة في طريقه إلى معسكر تدريب ناديه.





وقالت: "زوجي ذهب للتدريب الجماعي في ايكاترينبرج. لم يكن لديه أعراض على الإطلاق، لم يكن هناك ما يشير إلى وجود مشكلة. 'عندما عاد وأجرى اختبارًا وأظهر أنه إيجابي لـ (كوفيد – 19). لقد كانت صدمة".





وأثبتت الاختبارات أيضًا إيجابية الفيروس لأبنائهما الثلاثة الذين تتراوح أعمارهم ما بين 8و11 و13 عامًا، بحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.





وقالت: "كانت التحليلات جاهزة في غضون ساعات قليلة. النتائج سيئة: دمهم معدي. مخيف للغاية. يتطور الالتهاب الرئوي لدى الأطفال بسرعة كبيرة".





وأشارت إلى أنها كانت آخر شخص في العائلة تتعرض للإصابة. قالت: "اختفت حاسة الشم لدي، لا أشعر بأي شيء على الإطلاق. إنه شعور فظيع! إعياء! ".





وتابعت: "لقد بدأت أشعر بألم في حلقي، من المستحيل أن أتناول الطعام، حتى أن أحصل على رشفة من الماء".



