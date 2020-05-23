» أسعار الذهب تستقر على آخر ارتفاع.. تعرف عليها

استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم السبت عند نفس مستوياتها أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 762 جنيهًا وهو نفس سعر أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 653 جنيها، وعيار 24 نحو 870.9 جنيه، والجنيه الذهب 6096 جنيها.

وعالميًا واصلت أسعار الذهب العالمية صعودها، مستفيدة من تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والصين المخاوف من بطء تعافي الاقتصاد العالمي المترنح بالفعل بسبب جائحة فيروس كورونا.

وبحسب بيانات وكالة بلومبرج فإن أسعار الذهب أنهت تعاملات أمس الجمعة على ارتفاع 0.44% لتصعد إلى 1734.6 دولار للأوقية

وتجدر الإشارة إلى أن اليوم وغدًا عطلة رسمية في البورصات العالمية.