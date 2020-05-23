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شاهد.. حمار يبكي عند رؤية صاحبه بعد غياب شهرين عنه

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فتحي مجدي

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كشف مقطع فيديو مؤثر، لحظة فريدة من نوعها، اختلطت فيها المشاعر الإنسانية بوفاء الحيوان، بعد أن ظهرت التأثر بوضوح على حمار فور رؤيته مالكه إثر غياب عنه لمدة شهرين، بسبب إجراءات العزل التي اتخذته الحكومة الإسبانية لمنع تفشي فيروس كورونا.
فعندما زار إسماعيل فرنانديز مزرعة عائلته في وقت سابق من هذا الأسبوع بعد أن خففت الحكومة المحلية قيود الحظر، تفاجأ ببكاء الحمار فور رؤيته، في مشهد مؤثر أبكى الرجل فور رؤيته رد فعل الحمار خلال لقائهما للمرة الأولى منذ 60 يومًا.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، لم يستطع إسماعيل فرنانديز الانتظار أكثر من ذلك لزيارة مزرعة عائلته في مالقة في وقت سابق من هذا الأسبوع بعد أن خففت الحكومة المحلية قيود الحظر.

وكان الرجل البالغ من العمر 38 عامًا يسعى ليرى أخيه ورؤية حماره الأليف المحبوب المدعو بالدميرا. وعندما قابل حماره وجهًا لوجه لأول مرة منذ شهرين، انخرط إسماعيل في البكاء وبينما كان الحمار ينهق بصوت عال والدموع تسقط من عينيه فور رؤيته لمالكه
.https://www.dailymail.co.uk/video/index.html?ico=embedded


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