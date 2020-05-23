«صلوا في بيوتكم».. ننشر موعد صلاة العيد في كافة المحافظات

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يبحث الكثيرين عن موعد صلاة العيد في المحافظات، بعدما أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن غدًا الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك وغرة شهر شوال لعام 1441 هـ.

لذا نعرض لكم مواعيد صلاة العيد في المحافظات غدًا الأحد، على النحو التالي:

القاهرة : 5:22 .. الجيزة 5:22 .. الإسكندرية 5:24 .. بورسعيد 5:15 .. السويس 5:17 .. طابا 5:08.. شرم الشيخ 5:14.. دمنهور 5:23

العريش 5:09 .. الطور 5:16.. سانت كاترين 5:14.. طنطا 5:21 .. المنصورة 5:19 .. الزقازيق 5:20.. بنها 5:21 .. شبين الكوم 5:22.. كفر الشيخ 5:21 .. الفيوم 5:25.. بنى سويف 5:24.. المنيا 5:28.. أسيوط 5:28.. سوهاج 5:27.. قنا 5:24.. أسوان 5:27..أبو سمبل 5:35.. مرسى مطروح 5:35.. الغردقة 5:17.. الخارجة 5:35.. الإسماعيلية 5:16.. دمياط 5:16.. السلوم 5:43.. نويبع 5:10.. حلايب 5:16.. شلاتين 5:18 .


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