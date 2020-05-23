منزل بدولار واحد في إيطاليا.. ماذا بعد كورونا؟

23 مايو 2020 - 09:52 م

عندما بدأت المدن الإيطالية في عرض منازل للبيع بسعر زهيد يزيد عن دولار واحد، ألهم ذلك جحافل الحالمين بالمقامرة على الانتقال إلى المناطق النائية في إيطاليا.





وقبل انتشار فيروس كورونا في العالم في مطلع العام الجاري، عرضت مختلف الوجهات الريفية في إيطاليا شراء منزل فيها مقابل يورو واحد فقط، كان ذلك قبل أن يضربها الفيروس، ويغرق العالم في أزمة، حيث كانت إيطاليا من بين البلدان الأكثر تضررًا.











إذن ماذا يحدث عندما تكون في الحجر الصحي في منزل متداع في قرية نائية حيث بالكاد تتحدث اللغة ولا يمكنك الوصول إلى المنزل لأحبائك؟ هل تصبح الحياة كابوسًا بسرعة؟.. ربما من المدهش أنه بالنظر إلى الصعوبات التي تلت ذلك، يبدو أن الجواب لا.

تحدثت شبكة (CNN) مع عدد قليل من الناس الذين اشتروا بعض المنازل الإيطالية التي تقدمها المدن بسعر رخيص من قبل المدن الراغبة في عكس اتجاه الانخفاض السكاني.





وقالت إنها وجدتهم يشعرون بالتفاؤل والحماس لاستكمال إعادة تصميم ممتلكاتهم وتحقيق حلمهم. على الرغم من التحول غير المتوقع للأحداث، يبدو أن التعلق في إيطاليا لم يكن تجربة سلبية على الإطلاق.





وقد جعلتهم أزمة الفيروس أكثر تقديرًا لجمال القرى الريفية في إيطاليا، لدرجة أن البعض يتطلعون إلى الاستثمار في عقارات رخيصة أكثر.

الفنان ألفارو سولورزانو من ميامي بالولايات المتحدة، وحاليًا يقيم في موسوميلي، وهي مدينة خلابة في جزيرة صقلية الجنوبية، اشترى العام الماضي عقارين رخيصين، أحدهما بيورو واحد فقط، أو يزيد قليلاً عن دولار واحد.





وفي مارس وصل مع زوجته وابنه وصديقة ابنه لبدء ترميمهما. وعاد الثلاثة الآخرون إلى ميامي وكان من المقرر أن يتبعهم سولورزانو بعد أسبوعين، لكن تم إلغاء رحلته.





وقال لشبكة (CNN): "لقد فقدت الوقت. لقد جئنا إلى هنا وانتهى بي الأمر بأن أعيش في الحجر الصحي في موسوميلي بمفردي، بدون أي أثاث، فقط سرير وتلفزيون، ولا أحد يتكلم معه".











أضاف: "كان هذا أصعب شيء. لو كانت زوجتي أو ابني معي، لكان الأمر مختلفًا".وعندما فرض الإغلاق، اضطر إلى الانتقال إلى الممتلكات الأقل تدميرًا في ممتلكاته، والتي كانت صالحة للسكن.

ومنذ ذلك الحين، كان يقتل الوقت من خلال مشاهدة التلفزيون، وتعلم اللغة الإيطالية، والذهاب إلى السوبر ماركت ("أجمل جزء من اليوم") والتحدث عبر الهاتف مع عائلته. شيئًا فشيئًا، كان يحقق أقصى استفادة من الموقف من خلال إصلاح جدران المنزل وطلائها.



