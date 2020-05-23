شيخ الأزهر يجري اتصالاً هاتفيًا بالرئيس السيسي للتهنئة بعيد الفطر

أجرى الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، اتصالاً هاتفيًا، بالرئيس عبد الفتاح السيسي، السبت، للتهنئة بعيد الفطر المبارك.
وخلال الاتصال، أشاد الطيب بالجهود المخلصة التي يبذلها الرئيس من أجل رفعة الوطن والنهوض به، وخاصة الجهود الدؤوبة المبذولة لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد، معربا فضيلته عن تقديره واعتزازه بحالة التضامن الإنساني التي تقوم بها مصر بقيادته مع الدول الصديقة في مواجهة هذه الجائحة الإنسانية.
كما أشاد شيخ الأزهر خلال الاتصال بالجهود التي تبذلها القوات المسلحة المصرية في الحرب على الإرهاب والتصدي له بكل حزم دون هوادة، داعيا الله تعالى أن يرحم شهداءنا الأبرار وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسكينة والرضا، وأن يحفظ مصرنا العزيزة ويوفق قادتنا إلى ما فيه الخير والسداد.