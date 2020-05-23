شيخ الأزهر يجري اتصالاً هاتفيًا بالرئيس السيسي للتهنئة بعيد الفطر

23 مايو 2020 - 09:59 م

أجرى الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، اتصالاً هاتفيًا، بالرئيس عبد الفتاح السيسي، السبت، للتهنئة بعيد الفطر المبارك.





وخلال الاتصال، أشاد الطيب بالجهود المخلصة التي يبذلها الرئيس من أجل رفعة الوطن والنهوض به، وخاصة الجهود الدؤوبة المبذولة لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد، معربا فضيلته عن تقديره واعتزازه بحالة التضامن الإنساني التي تقوم بها مصر بقيادته مع الدول الصديقة في مواجهة هذه الجائحة الإنسانية.



