عميد معهد القلب السابق يحذر من الحزن الشديد

23 مايو 2020 - 10:00 م

أكد الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، أن الزعل و الحزن يـؤديان لكسرة القلب وهو مصطلح علمي والسيدات في الثلاثينيات أكثر عرضة لها بسبب وفاة أو فشل قصة حب.



وأشار إلى أن الحزن يؤدي لتقلص في القلب وتمدده فقد يؤدي لشلل مؤقت في القلب وتقل قدرة ضخ الدم ومن الممكن أن يؤدي لأزمة قلبية.



وأوضح"جمال"، خلال برنامجه "رب زدني علما" المذاع عبر شاشة فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم السبت، أن الحالة النفسية والوظائف العضوية للقلب، لها علاقة بمدى اطمئنانه.

