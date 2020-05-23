  • الأحد 24 مايو 2020
  • بتوقيت مصر02:04 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
وزير الأوقاف

"الأوقاف" تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن صلاة الجمعة

السقا

أول تعليق لـ"السقا" على مشهد مسلسل "الاختيار"

سعاد حسني

سمير صبري يكشف مفاجأة حول لغز وفاة سعاد حسني

الشهيد شبراوى

زوجة الشهيد شبراوى: هذا ما قاله لي منذ الخطوبة

صلاة العيد

كيف تُؤدَّى صلاة عيد الفطر في المنزل؟

أمير كرارة

"الإبراشى": مسلسل الاختيار أحدث انقلاباً فى الوسط الفني

الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق

عميد معهد القلب السابق يحذر من الحزن الشديد

السيسي والطيب

شيخ الأزهر يجري اتصالاً هاتفيًا بالرئيس السيسي للتهنئة بعيد الفطر

منزل بدولار واحد في إيطاليا

منزل بدولار واحد في إيطاليا.. ماذا بعد كورونا؟

«الغرفة السرية» التي يختبر فيها الأسلحة النووية الأمريكية

تعرف على «الغرفة السرية» التي يختبر فيها الأسلحة النووية الأمريكية

لهذا السبب..

"الإبراشى": مسلسل الاختيار أحدث انقلاباً فى الوسط الفني

آخر الأخبار

أمير كرارة
أمير كرارة
Advertisements

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

أول تعليق لـ"السقا" على مشهد مسلسل "الاختيار"

#

عاجل.. أول فيديو حقيقي لـ"عشماوي" لحظة إعدامه

#

نجل "المنسي": الجيش انتقم للشهداء "لكن انتقامى أنا لسا مجاش"

#

تعليق مفاجئ من فنانة شهيرة على مسلسل الاختيار

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن مسلسل الاخيتار أحدث حالة من الإنقلاب فى الوسط الفنى ونسف ما كان يعرف أن الأعمال الدرامية الوطنية لا تحظى بالرواج الكبير، مشدداً على أن المسلسل له تأثير عند النشء والشباب فى رفع الروح الوطنية، مطالباً بضرورة  التوقف عند هذه الحالة التى أحدثها العمل الفنى الذى أحدث حالة من الوطنية.
وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن تقليد الأطفال للبطل الشهيد المنسى، وانتشار فيديوهاتهم، أحدثت حالة من الخوف لدى جماعة الإخوان الإرهابية، وقنواتهم الإرهابية، وتابع:" مسلسل الاختيار هزهم وفضحهم وكشفهم وانزعجهم، كون تأثيره كان قوياً".
وعرض مقدم البرنامج عرض فيديو للطفل معاذ وهو يقلد الشهيد المنسى قبل استشهاده، وكما عرض فى المسلسل، كما عرض فيديوهات أخرى لطفل وهو يبكى وهو يتابع المسلسل، وتابع:" الأطفال وصلت لهم الحالة الوطنية ..ولو قعدت تعمل برامج ومؤتمرات من هنا للصبح للحديث عن بطولات الشهداء لن تستطيع أن تصل للحالة التى يستطيع أن يصل لها الفن".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جدل "إبراهيم نصر" .. مسلم أم مسيحي؟!

محمود سلطان

مسلسل (خالد بن الوليد).. ونموذج المثقف المتعوس

د. هشام الحمامي

البرنس ومعارك أخرى

فراج إسماعيل

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» تعليق نجل شهيد الجيش الأبيض على تكريم "السيسى"
» أسعار الذهب تستقر على آخر ارتفاع.. تعرف عليها
» فعل فاضح داخل حافلة.. ماذا فعل الشاب ليجذب امرأة إليه؟
» إصابة مهاجم «فولهام» السابق وزوجته وأبناؤه الثلاثة بكورونا
» والد توأم يدخل في أزمة مع أسرته بسبب اسميهما
» سقوط باب طائرة هليكوبتر داخل ملعب مدرسة في أيرلندا
» يقتل والده أثناء محادثة فيديو
» وفاة مدير الإدارة الصحية بههيا في الشرقية متأثرُا بكورونا
» دقيقة حداد بالدوري الألماني على أرواح ضحايا كورونا
» جدل بعد رصد "كورونا" في حليب أم مرضعة
» البرازيل تحفر مئات المقابر لدفع ضحايا كورونا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:21 ص

  • فجر

    03:21

  • شروق

    04:59

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:55

  • عشاء

    20:25

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية