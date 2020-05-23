"الإبراشى": مسلسل الاختيار أحدث انقلاباً فى الوسط الفني

23 مايو 2020 - 10:20 م

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن مسلسل الاخيتار أحدث حالة من الإنقلاب فى الوسط الفنى ونسف ما كان يعرف أن الأعمال الدرامية الوطنية لا تحظى بالرواج الكبير، مشدداً على أن المسلسل له تأثير عند النشء والشباب فى رفع الروح الوطنية، مطالباً بضرورة التوقف عند هذه الحالة التى أحدثها العمل الفنى الذى أحدث حالة من الوطنية.



وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن تقليد الأطفال للبطل الشهيد المنسى، وانتشار فيديوهاتهم، أحدثت حالة من الخوف لدى جماعة الإخوان الإرهابية، وقنواتهم الإرهابية، وتابع:" مسلسل الاختيار هزهم وفضحهم وكشفهم وانزعجهم، كون تأثيره كان قوياً".

