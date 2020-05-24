أول تعليق لـ"السقا" على مشهد مسلسل "الاختيار"

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المصريون ـ متابعات

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قال الفنان أحمد السقا، إن مشهده فى مسلسل الاختيار له معزة خاصة جداً لديه، كونه يعكس القضية التى يتمسك بها  فى مواجهة الأفكار الظلامية وتوضيح صحيح الدين،مشيراً إلى أنه خصص قناة على اليوتيوب من أجل توعية الأطفال من خطورة الأفكار التكفيرية، وتابع: "هوجها للأطفال مواليد 2011   شافوا سواد  ..ستظل مصر يحفظها الله خير الحافظين".
وأضاف "السقا"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه قام بتمثيل المشهد الذى يتضمن حوار بينه وبين الإرهابى هشام عشماوى، بمسلسل الاختيار، بعد 48 ساعة من إجراء عملية جراحية، موضحاً أنه مهموم بالأعمال الوطنية منذ صغره، وتابع:"أنا من الجيل اللى تأثر بفيلم رصاصة لا تزال فى جيبى  ..أقسم بالله نيتى كانت خالصة لله سبحانه وتعالى وأنا بعمل المشهد".
وأضاف أن كافة الدلائل تؤكد أن الإرهابى هشام عشماوى، كان "فرخة"، ومشهدى بمسلسل الاختيار لـ"التاريخ"، وخالص لله سبحانه وتعالى، من أجل الحفاظ على النشء من الأفكار التكفيرية، والظلامية التى تستخدم الدين للتجارة وتسخيراً لأغراضهم الدنيوية.
وتابع "السقا" أن الجماعات الظلامية تستخدم الدين للوصول إلى قلوب العوام  قبل عقولهم، من أجل التخريب والإرهاب، وتابع:" القضية كانت تشغلنى بشدة ..ومسلسل الاختيار له صناع ملكى وميرى".

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